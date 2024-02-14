Німеччина вперше з часів холодної війни досягла мети НАТО з військових витрат

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца звернув увагу на зростання витрат на оборону в невизначений для НАТО час

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німеччина вперше з початку 1990-х років виконала мету НАТО з витрачання 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Витрати різко зросли після вторгнення Росії до України у 2022 році. Про це заявив речник Міністерства оборони країни, цитує його агентство Reuters.

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За його словами, уряд Німеччини виділить 71,8 млрд євро на оборонні витрати у 2024 році за допомогою регулярних та спеціальних бюджетних асигнувань. Однак сума загальних видатків на оборону засекречена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%. Сьогодні відбудеться засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Раймштайн", організоване США. Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі у четвер.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца звернув увагу на зростання витрат на оборону в невизначений для Організації Північноатлантичного договору час, додало агентство.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall 12 лютого почав будувати новий завод Werk Niedersachsen з виробництва боєприпасів у селі Унтерлюс неподалік від Ганновера і Гамбурга.

Того ж дня з огляду на загрозу з боку Росії канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до значного збільшення виробництва зброї в Європі. Він наголосив, що європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і дати оборонній промисловості гарантії на наступні кілька десятиліть.

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