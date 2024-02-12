Шольц – країнам ЄС: Хочете миру – повинні успішно стримувати можливих агресорів

Німецький канцлер наголосив, що в Україні буде вирішуватися, "чи має наш мирний порядок, чи має наш світ, заснований на правилах, майбутнє"

Олаф Шольц на фоні танка Gepard (Фото: EPA)

З огляду на загрозу з боку Росії, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до значного збільшення виробництва зброї в Європі. Він наголосив, що європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і дати оборонній промисловості гарантії на наступні кілька десятиліть, його цитує видання Stern.

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"Ми повинні перейти від виробництва до великомасштабного виробництва озброєнь", – наголосив він і зазначив, що Європа "живе не в мирний час".

Він зазначив, що агресивна війна Росії проти України й "імперські амбіції", відкрито висловлені російським диктатором Володимиром Путіним – "велика загроза для європейського мирного порядку".

Шольц наголосив, що в Україні буде вирішуватися, "чи має наш мирний порядок, чи має наш світ, заснований на правилах, майбутнє". Він наголосив, що "Росія повинна зазнати невдачі у своїй спробі окупувати сусідню державу" й не лише США, але і європейські країни "повинні робити більше для підтримки цього".

"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати можливих агресорів", – заявив Шольц.

Ці слова Шольц зробив з нагоди церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів компанії Rheinmetall в Унтерлюсі. Очікується, що після завершення будівництва і запуску завод вироблятиме 200 000 артилерійських боєприпасів на рік.

"Замовлення військової техніки – це не купівля автомобіля. Це потрібно планувати на довгострокову перспективу", – зазначив Шольц і додав, що "танки, гаубиці, гелікоптери й зенітні системи не лежать десь на полиці".

9 лютого Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами й обговорив з ними подальшу допомогу Україні. Він акцентував на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, та додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року з огляду на перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц і його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".

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