Шольц – країнам ЄС: Хочете миру – повинні успішно стримувати можливих агресорів
З огляду на загрозу з боку Росії, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до значного збільшення виробництва зброї в Європі. Він наголосив, що європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і дати оборонній промисловості гарантії на наступні кілька десятиліть, його цитує видання Stern.
"Ми повинні перейти від виробництва до великомасштабного виробництва озброєнь", – наголосив він і зазначив, що Європа "живе не в мирний час".
Він зазначив, що агресивна війна Росії проти України й "імперські амбіції", відкрито висловлені російським диктатором Володимиром Путіним – "велика загроза для європейського мирного порядку".
Шольц наголосив, що в Україні буде вирішуватися, "чи має наш мирний порядок, чи має наш світ, заснований на правилах, майбутнє". Він наголосив, що "Росія повинна зазнати невдачі у своїй спробі окупувати сусідню державу" й не лише США, але і європейські країни "повинні робити більше для підтримки цього".
"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати можливих агресорів", – заявив Шольц.
Ці слова Шольц зробив з нагоди церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів компанії Rheinmetall в Унтерлюсі. Очікується, що після завершення будівництва і запуску завод вироблятиме 200 000 артилерійських боєприпасів на рік.
"Замовлення військової техніки – це не купівля автомобіля. Це потрібно планувати на довгострокову перспективу", – зазначив Шольц і додав, що "танки, гаубиці, гелікоптери й зенітні системи не лежать десь на полиці".
- 9 лютого Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами й обговорив з ними подальшу допомогу Україні. Він акцентував на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.
- Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, та додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.
- Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року з огляду на перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц і його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".
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