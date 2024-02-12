Шольц – странам ЕС: Хотите мира – должны успешно сдерживать возможных агрессоров

Немецкий канцлер подчеркнул, что в Украине будет решаться, "имеет ли наш мирный порядок, имеет ли наш мир, основанный на правилах, будущее"

Олаф Шольц на фоне танка Gepard (Фото: EPA)

Учитывая угрозу России, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к значительному увеличению производства оружия в Европе. Он подчеркнул, что европейские партнеры должны объединить свои заказы и дать оборонной промышленности гарантии на следующие несколько десятилетий, его цитирует издание Stern.

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"Мы должны перейти от производства к крупномасштабному производству вооружений", – подчеркнул он и отметил, что Европа "живет не в мирное время".

Он отметил, что агрессивная война России против Украины и "имперские амбиции", открыто высказанные российским диктатором Владимиром Путиным – "большая угроза для европейского мирного порядка".

Шольц отметил, что в Украине будет решаться, "имеет ли наш мирный порядок, имеет ли наш мир, основанный на правилах, будущее". Он отметил, что "Россия должна потерпеть неудачу в своей попытке оккупировать соседнее государство" и не только США, но и европейские страны "должны делать больше для поддержки этого".

"Если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать возможных агрессоров", – заявил Шольц.

Эти слова Шольц сделал по случаю церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов компании Rheinmetall в Унтерлюсе.

Ожидается, что после завершения строительства и запуска завод будет производить 200 000 артиллерийских боеприпасов в год.

"Заказ военной техники – это не покупка автомобиля. Это нужно планировать на долгосрочную перспективу", – отметил Шольц и добавил, что "танки, гаубицы, вертолеты и зенитные системы не лежат где-то на полке".

9 февраля Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".

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