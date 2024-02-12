Шольц – странам ЕС: Хотите мира – должны успешно сдерживать возможных агрессоров
Учитывая угрозу России, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к значительному увеличению производства оружия в Европе. Он подчеркнул, что европейские партнеры должны объединить свои заказы и дать оборонной промышленности гарантии на следующие несколько десятилетий, его цитирует издание Stern.
"Мы должны перейти от производства к крупномасштабному производству вооружений", – подчеркнул он и отметил, что Европа "живет не в мирное время".
Он отметил, что агрессивная война России против Украины и "имперские амбиции", открыто высказанные российским диктатором Владимиром Путиным – "большая угроза для европейского мирного порядка".
Шольц отметил, что в Украине будет решаться, "имеет ли наш мирный порядок, имеет ли наш мир, основанный на правилах, будущее". Он отметил, что "Россия должна потерпеть неудачу в своей попытке оккупировать соседнее государство" и не только США, но и европейские страны "должны делать больше для поддержки этого".
"Если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать возможных агрессоров", – заявил Шольц.
Эти слова Шольц сделал по случаю церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов компании Rheinmetall в Унтерлюсе.
Ожидается, что после завершения строительства и запуска завод будет производить 200 000 артиллерийских боеприпасов в год.
"Заказ военной техники – это не покупка автомобиля. Это нужно планировать на долгосрочную перспективу", – отметил Шольц и добавил, что "танки, гаубицы, вертолеты и зенитные системы не лежат где-то на полке".
- 9 февраля Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.
- Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.
- Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".
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