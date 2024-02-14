Германия впервые со времен холодной войны достигла цели НАТО по военным расходам

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца обратило внимание на рост расходов на оборону в неопределенное для НАТО время

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия впервые с начала 1990-х годов выполнила цель НАТО по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Расходы резко возросли после вторжения России в Украину в 2022 году. Об этом заявил представитель Министерства обороны страны, цитирует его агентство Reuters.

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По его словам, правительство Германии выделит 71,8 млрд евро на оборонные расходы в 2024 году с помощью регулярных и специальных бюджетных ассигнований. Однако сумма общих расходов на оборону засекречена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%. Сегодня состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Раймштайн", организованное США. Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в четверг.

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца обратило внимание на рост расходов на оборону в неопределенное для Организации Североатлантического договора время, добавило агентство.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 12 февраля начал строить новый завод Werk Niedersachsen по производству боеприпасов в деревне Унтерлюс неподалеку от Ганновера и Гамбурга.

В тот же день, учитывая угрозу России, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к значительному увеличению производства оружия в Европе. Он отметил, что европейские партнеры должны объединить свои заказы и дать оборонной промышленности гарантии на следующие несколько десятилетий.

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