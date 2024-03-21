Естонія надасть допомогу ЗСУ на 20 млн євро: в пакеті гармати, вибухівка, артснаряди

Прапори Естонії та України (Фото: Міноборони Естонії)

Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги на 20 млн євро. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ганно Певкур під час візиту до Києва, як пише Міноборони країни.

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"У комплект входять безвідкотні протитанкові гармати, вибухівка, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру тощо", – заявив Певкур.

В Міноборони Естонії зазначили, що пакет включає снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Євросоюзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів.

Певкур додав, що цей пакет допомоги був складений для того, "щоб забезпечити максимальну вигоду для України, та водночас переконатися, що готовність оборони Естонії не зменшиться".

Міністр зауважив, що ближче до літа Україні потрібні, насамперед, боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.

19 січня Естонія заявила, що щороку даватиме Україні 14 млн євро на розвиток.

3 лютого Естонія передала Україні допомогу на 80 млн євро, до якої ввійшли ракети Javelin.

14 березня прем’єрка Естонії заявила, що не може гарантувати, що естонські військові не будуть направлені в Україну.

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