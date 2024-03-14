"Обставини можуть змінитися". В Естонії не виключають відправлення військових в Україну
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що не може гарантувати, що естонські військові не будуть направлені в Україну. З такою заявою вона виступила під час години уряду в парламенті Естонії, цитує видання ERR.
За інформацією видання, депутати від фракції Консервативної народної партії Естонії (EKRE) почали вимагати від прем’єрки гарантій щодо того, що естонських військових в Україну не відправлять. Каллас у відповідь заявила, що це рішення ухвалюватиме не вона, для цього потрібен мандат парламенту.
"Для відправлення солдатів кудись за межі Естонії потрібен мандат Рійгікогу, тому ви зможете ухвалити це питання самі <...> Я не можу це вирішити сама. Це питання ніяк не пройде повз вас", – сказала прем'єрка.
Також вона зазначила, що обставини можуть змінитися, тому не виключила, що естонські Сили оборони будуть направлені на допомогу Києву.
Водночас прем'єрка сказала, що про введення сухопутних військ мова не йде. Однак деякі держави, за її словами, надсилають військових в Україну для допомоги з навчанням солдатів.
"Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитись. За вашою інтерпретацією здається, що втручання може бути будь-що. Наша військова допомога Україні також може бути розцінена Росією як втручання, бо ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла та повернулася до своїх кордонів. Ми тут чітко обрали бік, і це бік України, тому що РФ для нас – пряма загроза", – заявила Каллас.
Відповідаючи на запитання депутатів, чи евакуюється вона у разі російської агресії проти Естонії, прем’єрка сказала, що всі заходи, які держава вживає щодо допомоги Україні та підвищення власної обороноздатності, спрямовані на те, щоб нікому не довелося відповідати на подібні запитання.
29 лютого Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливості відправлення сухопутних військ в Україну, й зазначила, що такі рішення повинні бути обговорені "за зачиненими дверима". За її словами, треба зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну, і зосередитися зараз над питанням щодо закупівлі для України артилерійських снарядів.
- 27 лютого президент Франції Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати".
- Того ж дня генсек НАТО Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових в Україну.
- Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Фіала та Туск.
- Канцлер Німеччини Шольц та речник прем'єра Британії Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".