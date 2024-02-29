Введення сухопутних військ в Україну. Прем'єр-міністерка Естонії: Захід не повинен виключати це

Прем'єр-міністерка Естонії Каллас вважає, що такі рішення повинні бути обговорені "за зачиненими дверима"

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала ініціативу французького президента Емманюеля Макрона щодо введення військ і заявила, що західні лідери не повинні виключати цієї можливості. Про це повідомило видання Politico.

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27 лютого французький лідер заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати".

Говорячи про озвучену Макроном можливість відправлення військ в Україну, глава естонського уряду заявила, що це також сигнали, які Європа надсилає РФ, що "не виключає нічого".

Каллас наголосила, що такі рішення повинні бути обговорені "за зачиненими дверима". Зараз партнери мають зосередитися на інших важливих питаннях, наприклад, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів, зокрема за межами Європи, зазначила вона.

Прем'єр-міністерка Естонії також додала, що всі країни зрозуміли, що треба зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Фіала та Туск.

Канцлер Німеччини Шольц та речник прем'єра Британії Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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