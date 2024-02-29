Ввод сухопутных войск в Украину. Премьер-министр Эстонии: Запад не должен исключать это

Премьер-министр Эстонии Каллас считает, что такие решения должны быть обсуждены "за закрытой дверью"

Кайя Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас прокомментировала инициативу французского президента Эмманюэля Макрона по вводу войск и заявила, что западные лидеры не должны исключать эту возможность. Об этом сообщило издание Politico.

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27 февраля французский лидер заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать".

Говоря об озвученной Макроном возможности отправки войск в Украину, глава эстонского правительства заявила, что это также сигналы, которые Европа посылает РФ, что "не исключает ничего".

Каллас подчеркнула, что такие решения должны быть обсуждены "за закрытыми дверями". Сейчас партнеры должны сосредоточиться на других важных вопросах, например, насчет закупки артиллерийских боеприпасов, в том числе за пределами Европы, отметила она.

Премьер-министр Эстонии также добавила, что все страны поняли, что надо сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Фиала и Туск.

Канцлер Германии Шольц и спикер премьера Британии Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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