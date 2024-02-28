Зеленський про ініціативи посилення України: У нас немає альтернативи – маємо справу з кілером

Президент наголосив, що основна ініціатива, яка має надходити від українських партнерів, – це постачання домовленої допомоги вчасно

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Президент Володимир Зеленський прокоментував ініціативу його французького колеги Емманюеля Макрона щодо введення військ на територію України. Він наголосив, що не був присутнім, коли той це сказав, але вважає, що будь-які ініціативи, які посилюють Україну, – хороші для всього світу, адже зараз немає "альтернативи, бо маємо справу з кілером". Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

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Зеленський зазначив, що минула зустріч із Макроном була "дуже конкретна та з багатьма ініціативами".

"Нам потрібно вижити, а вижити для України – означає мати дуже конкретні рішення, і це дуже важливо. У нас є рішення, але все що нам потрібно – це вижити", – зазначив він.

Президент наголосив, що основна ініціатива, яка має надходити від українських партнерів, – це постачання домовленої допомоги вчасно.

"В Макрона було багато ініціатив по тому, яким чином посилити Україну на полі бою, ми багато говорили про розвідку, дрони, співвиробництво, технічні речі, багато чого", – зауважив він.

Також Зеленський зазначив, що не був присутнім на саміті, коли його французький колега запропонував ініціативу щодо введення військ, але у середині березня, за словами президента, Макрон відвідає Україну та поділиться деталями.

"Найважливіше, що потрібно розуміти, – це, коли ми ділимося якимись ініціативами – це, як другий, третій, четвертий кроки. Перший крок – це захистити й залишатися сильними", – зазначив глава держави та наголосив, що це важливо, тому що зараз "є питання до пакетів від ЄС та США".

Глава держави акцентував на важливості бути сильним, адже "у нас немає альтернативи, ми маємо справу з кілером: Гітлер, частина два".

Зеленський заявив, що сильнішою буде Україна – то слабшим буде російський диктатор Володимир Путін.

"Всі повинні готуватися та бути сильними, треба бути готовими до наступних років Путіна. Якщо не всі з нас готові відтіснити його – треба готуватися до того, що зранку й вночі будуть ракети", – додав він.

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26 лютого французький лідер заявив, що у контексті скерування сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти своїх військових в Україну.

Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунак заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

Згодом Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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