Прем'єр-міністр Албанії: Зупиняти Україну замість Путіна – легітимація наступної агресії

Албанський прем'єр вважає, що виживання України як вільної демократичної країни – залежить від фінансової та військової підтримки

Еді Рама (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що підтримка України не повинна залежати від перепон. Зупиняти Київ замість того, щоб зупиняти російського диктатора Володимира Путіна – легітимація для наступної агресії, наголосив він під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

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За його совами, виживання України як вільної демократичної країни й бастіону свободи Європи – залежить від фінансової та військової підтримки. А та, своєю чергою, не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перепон, акцентував він. Рама наголосив, що українці борються за усе, у що вірить та підтримує Європа.

Він зазначив, що "є певні цинічні опортуністи, які кажуть, що "підтримка України становить перешкоду для миру", але албанський прем'єр наголосив, що "треба зробити так, аби агресор припинив свою агресію".

"Винагородження агресора не принесе миру. Воно розширить плацдарм для наступної війни. І зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна – це легітимація наступної агресії", – додав Рама.