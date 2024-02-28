Зеленський прибув з візитом до Албанії – фото

Міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасан привітав президента в Тирані

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у ніч на 28 лютого прибув з візитом до албанської столиці Тирани, повідомив міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Хасані наголосив, що це "ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії"

"Велика честь вітати президента [Володимира Зеленського] в Тирані", – додав він.

Володимир Зеленський в Албанії (Фото: X)

26 лютого близько 20 європейських лідерів провели зустріч у Парижі. Зеленський повідомив, що взяв участь у спеціальному саміті, головною тематикою якого було все, що посилює Україну в Європі.

Вчора президент прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії, де мав обговорити зокрема формулу миру та повернення полонених і депортованих українців.

Читайте також: Залаштунки Джидди. Як Банкова хоче реалізувати формулу Зеленського і що (поки) заважає