Зеленський прибув з візитом до Албанії – фото
Президент Володимир Зеленський у ніч на 28 лютого прибув з візитом до албанської столиці Тирани, повідомив міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Хасані наголосив, що це "ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії"
"Велика честь вітати президента [Володимира Зеленського] в Тирані", – додав він.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів провели зустріч у Парижі. Зеленський повідомив, що взяв участь у спеціальному саміті, головною тематикою якого було все, що посилює Україну в Європі.
- Вчора президент прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії, де мав обговорити зокрема формулу миру та повернення полонених і депортованих українців.
Читайте також: Залаштунки Джидди. Як Банкова хоче реалізувати формулу Зеленського і що (поки) заважає