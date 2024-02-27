Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії
Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії, де планує обговорити зокрема формулу миру та повернення полонених і депортованих українців. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський проведе переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом щодо першого Саміту миру. Також порушуватиметься питання економічної співпраці.
"Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", – заявив президент.
Крім того, Зеленський планує обговорити повернення полонених і депортованих українців.
"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", – зазначив глава держави.
- Влітку 2023 року у місті Джидді в Саудівській Аравії пройшли другі переговори щодо української формули миру.
- Українська делегація представила партнерам своє бачення 10 пунктів формули миру Зеленського.
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