Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії

Теми візиту — формула миру, повернення полонених і депортованих осіб, напрями економічної співпраці та відновлення України

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії, де планує обговорити зокрема формулу миру та повернення полонених і депортованих українців. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Зеленський проведе переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом щодо першого Саміту миру. Також порушуватиметься питання економічної співпраці.

"Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", – заявив президент.

Крім того, Зеленський планує обговорити повернення полонених і депортованих українців.

"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", – зазначив глава держави.

Влітку 2023 року у місті Джидді в Саудівській Аравії пройшли другі переговори щодо української формули миру.

Українська делегація представила партнерам своє бачення 10 пунктів формули миру Зеленського.

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