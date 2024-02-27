Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, где планирует обсудить в частности формулу мира и возвращение пленных и депортированных украинцев. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом по поводу первого Саммита мира. Также будет подниматься вопрос экономического сотрудничества.
"Тема номер один – Формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", – заявил президент.
Кроме того, Зеленский намерен обсудить возвращение пленных и депортированных украинцев.
"Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", – отметил глава государства.
- Летом 2023 года в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли вторые переговоры по украинской формуле мира.
- Украинская делегация представила партнерам свое видение 10 пунктов формулы мира Зеленского.
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