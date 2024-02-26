Зеленський про саміт у Парижі: Головна тематика – все, що посилює українську стійкість

Зеленський наголосив: все, що наразі світ робить разом для захисту від російської агресії, – додає народам безпеки на десятиліття вперед

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

26 лютого близько 20 європейських лідерів провели зустріч у Парижі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що взяв участь у спеціальному саміті, головною тематикою якого було все, що посилює Україну в Європі. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

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"Головна тематика – все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки", – заявив президент.

Зеленський наголосив: все, що наразі світ робить разом для захисту від російської агресії, – додає народам реальної безпеки на десятиліття вперед.

"Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати", – заявив глава держави.

Зеленський додав, що співпраця та рішучість – це дві відповіді, які "варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру".

Сьогодні президент Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон знає, що потрібно Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.

Президент Франції Емманюель Макрон провів міжнародну конференцію на підтримку України (Фото: EPA)

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів у Париж, щоб надіслати російському диктатору Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

26 лютого один з радників президента Франції Макрона заявив, що європейські лідери зустрілися, щоб "розбити ідею Путіна про те, що він перемагає".

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