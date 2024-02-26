Зеленский о саммите в Париже: Главная тематика – все, что усиливает украинскую стойкость

Зеленский подчеркнул: все, что мир делает вместе для защиты от российской агрессии, – добавляет народам безопасности на десятилетия вперед

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

26 февраля около 20 европейских лидеров провели встречу в Париже. Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял участие в специальном саммите, главной тематикой которого было все, что усиливает Украину в Европе. Об этом он заявил в вечернем обращении.

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"Главная тематика – все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул: все, что сейчас мир делает вместе для защиты от российской агрессии, – добавляет народам реальной безопасности на десятилетия вперед.

"Потому что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира – приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что сотрудничество и решимость – это два ответа, которые "стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира".

Сегодня президент Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон знает, что нужно Украине, поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел международную конференцию в поддержку Украины (Фото: EPA)

25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы прислать российскому диктатору Путину послание о европейской решимости относительно Украины.

26 февраля один из советников президента Франции Макрона заявил, что европейские лидеры встретились, чтобы "разбить идею Путина о том, что он побеждает".

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