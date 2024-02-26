Зеленский о саммите в Париже: Главная тематика – все, что усиливает украинскую стойкость
26 февраля около 20 европейских лидеров провели встречу в Париже. Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял участие в специальном саммите, главной тематикой которого было все, что усиливает Украину в Европе. Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Главная тематика – все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки", – заявил президент.
Зеленский подчеркнул: все, что сейчас мир делает вместе для защиты от российской агрессии, – добавляет народам реальной безопасности на десятилетия вперед.
"Потому что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира – приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать", – заявил глава государства.
Зеленский добавил, что сотрудничество и решимость – это два ответа, которые "стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира".
Сегодня президент Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон знает, что нужно Украине, поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.
- 25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы прислать российскому диктатору Путину послание о европейской решимости относительно Украины.
- 26 февраля один из советников президента Франции Макрона заявил, что европейские лидеры встретились, чтобы "разбить идею Путина о том, что он побеждает".
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