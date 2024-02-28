Зеленский прибыл с визитом в Албанию – фото

Министр иностранных дел Албании Игли Хасан приветствовал президента в Тиране

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в ночь на 28 февраля прибыл с визитом в албанскую столицу Тирану, сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

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Хасани подчеркнул, что это "ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России"

"Большая честь приветствовать президента [Владимира Зеленского] в Тиране", – добавил он.

Владимир Зеленский в Албании (Фото: X)

26 февраля около 20 европейских лидеров провели встречу в Париже. Зеленский сообщил, что принял участие в специальном саммите, главной тематикой которого было все, что усиливает Украину в Европе.

Вчера президент прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, где должен был обсудить в частности формулу мира и возвращение пленных и депортированных украинцев.

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