Зеленский прибыл с визитом в Албанию – фото
Президент Владимир Зеленский в ночь на 28 февраля прибыл с визитом в албанскую столицу Тирану, сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани.
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Хасани подчеркнул, что это "ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России"
"Большая честь приветствовать президента [Владимира Зеленского] в Тиране", – добавил он.
- 26 февраля около 20 европейских лидеров провели встречу в Париже. Зеленский сообщил, что принял участие в специальном саммите, главной тематикой которого было все, что усиливает Украину в Европе.
- Вчера президент прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, где должен был обсудить в частности формулу мира и возвращение пленных и депортированных украинцев.
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