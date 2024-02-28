Премьер-министр Албании: Тормозить Украину вместо Путина – легитимация следующей агрессии
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что поддержка Украины не должна зависеть от преград. Останавливать Киев вместо того, чтобы останавливать российского диктатора Владимира Путина – легитимация для последующей агрессии, подчеркнул он во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
По его словам, выживание Украины как свободной демократической страны и бастиона свободы Европы – зависит от финансовой и военной поддержки. А та, в свою очередь, не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград, акцентировал он. Рама подчеркнул, что украинцы борются за все, во что верит и поддерживает Европа.
Он отметил, что "есть определенные циничные оппортунисты, которые говорят, что "поддержка Украины является препятствием для мира", но албанский премьер подчеркнул, что "надо сделать так, чтобы агрессор прекратил свою агрессию".
"Вознаграждение агрессора не принесет мира. Оно расширит плацдарм для следующей войны. И останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина – это легитимация следующей агрессии", – добавил Рама.
- Президент Зеленский в ночь на 28 февраля прибыл с визитом в албанскую столицу Тирана.
- Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных "отговорок" и "ограничений" по поводу помощи, добавив, что страны-члены ЕС нуждаются в регионе для своей безопасности.