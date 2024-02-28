Прем'єр Албанії про допомогу Україні: Кожен повинен виконати свої зобов'язання

Прем'єр-міністр Албанії зауважив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама (Фото: EPA/Georgi Licovski)

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама напередодні візиту президента Володимира Зеленського заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних "відмовок" і "обмежень" щодо допомоги, додавши, що країни – члени ЄС потребують регіону для своєї безпеки. Його слова цитує видання Euractiv.

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Рама зауважив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога – російського диктатора Володимира Путіна.

"Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Передусім для того, що є найдорожчим для вас – безпеки", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, що може запропонувати Тирана "на тлі "втоми" від України", проблем з досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості стосовно деяких форм військової підтримки, а також різних вето і затримок, Рама закликав Захід звернути увагу на поточний стан справ.

Албанський прем'єр наголосив, що "кожен повинен виконати свої зобов'язання".

"Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримок і обмежень може витримати довше", – сказав він.