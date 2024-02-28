Прем'єр Албанії про допомогу Україні: Кожен повинен виконати свої зобов'язання
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама напередодні візиту президента Володимира Зеленського заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних "відмовок" і "обмежень" щодо допомоги, додавши, що країни – члени ЄС потребують регіону для своєї безпеки. Його слова цитує видання Euractiv.
Рама зауважив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога – російського диктатора Володимира Путіна.
"Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Передусім для того, що є найдорожчим для вас – безпеки", – сказав він.
Відповідаючи на запитання, що може запропонувати Тирана "на тлі "втоми" від України", проблем з досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості стосовно деяких форм військової підтримки, а також різних вето і затримок, Рама закликав Захід звернути увагу на поточний стан справ.
Албанський прем'єр наголосив, що "кожен повинен виконати свої зобов'язання".
"Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримок і обмежень може витримати довше", – сказав він.
- Президент Зеленський у ніч проти 28 лютого прибув з візитом до албанської столиці Тирани.