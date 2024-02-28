Премьер Албании о помощи Украине: Каждый должен выполнить свои обязательства

Премьер-министр Албании отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС

Премьер-министр Албании Эди Рама (Фото: EPA/Georgi Licovski)

Премьер-министр Албании Эди Рама накануне визита президента Владимира Зеленского заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных "отговорок" и "ограничений" по поводу помощи, добавив, что страны – члены ЕС нуждаются в регионе для своей безопасности. Его слова цитирует издание Euractiv.

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Рама отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это перед лицом общего врага – российского диктатора Владимира Путина.

"Настолько же, насколько мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нас. Почему? Прежде всего для того, что является самым дорогим для вас – безопасности", – сказал он.

Отвечая на вопрос, что может предложить Тирана "на фоне "усталости" от Украины", проблем с достижением консенсуса на уровне ЕС о финансировании, невыполнении обязательств о поставках боеприпасов, нерешительности в отношении некоторых форм военной поддержки, а также различных вето и задержек, Рама призвал Запад обратить внимание на нынешнее положение дел.

Албанский премьер подчеркнул, что "каждый должен выполнить свои обязательства".

"Если посмотреть на наши страны, то Черногория, Северная Македония, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, которые полностью солидарны с Украиной, скажут что-то большим и богатым ребятам. Их обещания есть, их заинтересованность есть, но я не уверен, что оправдание всех этих задержек и ограничений может выдержать дольше", – сказал он.