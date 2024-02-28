Зеленский об инициативах усиления Украины: У нас нет альтернативы – имеем дело с киллером

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу его французского коллеги Эмманюэля Макрона по вводу войск на территорию Украины. Он подчеркнул, что не присутствовал, когда тот это сказал, но считает, что любые инициативы, которые усиливают Украину, – хорошие для всего мира, ведь сейчас нет "альтернативы, потому что имеем дело с киллером". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

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Зеленский отметил, что прошедшая встреча с Макроном была "очень конкретная и со многими инициативами".

"Нам нужно выжить, а выжить для Украины – значит иметь очень конкретные решения, и это очень важно. У нас есть решения, но все что нам нужно – это выжить", – отметил он.

Президент подчеркнул, что основная инициатива, которая должна поступать от украинских партнеров, – это поставки оговоренной помощи вовремя.

"У Макрона было много инициатив по тому, каким образом усилить Украину на поле боя, мы много говорили о разведке, дронах, сопроизводстве, технических вещах, многом", – отметил он.

Также Зеленский отметил, что не присутствовал на саммите, когда его французский коллега предложил инициативу по введению войск, но в середине марта, по словам президента, Макрон посетит Украину и поделится деталями.

"Самое важное, что нужно понимать, – это, когда мы делимся какими-то инициативами – это, как второй, третий, четвертый шаги. Первый шаг – это защитить и оставаться сильными", – отметил глава государства и подчеркнул, что это важно, потому что сейчас "есть вопросы к пакетам от ЕС и США".

Глава государства акцентировал на важности быть сильным, ведь "у нас нет альтернативы, мы имеем дело с киллером: Гитлер, часть два".

Зеленский заявил, что чем сильнее будет Украина – тем слабее будет российский диктатор Владимир Путин.

"Все должны готовиться и быть сильными, нужно быть готовыми к следующим годам Путина. Если не все из нас готовы оттеснить его – нужно готовиться к тому, что утром и ночью будут ракеты", – добавил он.

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26 февраля французский лидер заявил, что в контексте отправки сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать".

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Фиала и Туск.

Канцлер Германии Шольц и спикер премьера Великобритании Сунак заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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