"Обстоятельства могут измениться". В Эстонии не исключают отправку военных в Украину

Кайя Каллас (Фото: EPA)

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что не может гарантировать, что эстонские военные не будут направлены в Украину. С таким заявлением она выступила во время правительственного часа в парламенте Эстонии, цитирует издание ERR.

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По информации издания, депутаты от фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) потребовали от премьера гарантий относительно того, что эстонских военных в Украину не отправят. Каллас в ответ заявила, что это решение будет принимать не она, для этого необходим мандат парламента.

"Для отправки солдат куда-то за пределы Эстонии нужен мандат Рийгикогу, поэтому вы сможете принять это решение сами <...> Я не могу это решить сама. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас", — сказала премьер.

Также она отметила, что обстоятельства могут измениться, поэтому не исключила, что эстонские Силы обороны будут направлены на помощь Киеву.

При этом премьер сказала, что о введении сухопутных войск речь не идет. Однако некоторые государства, по ее словам, присылают военных в Украину для помощи с обучением солдат.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации кажется, что вмешательство может быть во что бы то ни стало. Наша военная помощь Украине также может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам. Мы здесь четко выбрали сторону, и это сторона Украины, потому что РФ для нас – прямая угроза", – заявила Каллас.

Отвечая на вопрос депутатов, эвакуируется ли она в случае российской агрессии против Эстонии, премьер сказала, что все меры, предпринимаемые государством по помощи Украине и повышению собственной обороноспособности, направлены на то, чтобы никому не пришлось отвечать на подобные вопросы.

29 февраля Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможности отправки сухопутных войск в Украину, и отметила, что такие решения должны обсуждаться "за закрытыми дверями". По ее словам, нужно сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну, и сосредоточиться сейчас на вопросе закупки для Украины артиллерийских снарядов.