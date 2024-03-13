Міноборони Естонії запропонувало план фінансування України на 120 млрд євро на рік

Ці кошти Україні потрібні для ефективної боротьби з російською агресією, заявив постійний секретар Міноборони Естонії Салм

Кусті Салм (Фото: ERR)

Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 млрд євро, який містить запозичення на фінансових ринках та взяття коштів із національних бюджетів країн-союзників. Про це повідомив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм, цитує видання Euractiv.

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Як пише видання, протягом останніх кількох місяців естонські політики неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні партнери інвестували 0,25% свого валового внутрішнього продукту у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

"Якби понад 50 країн очолюваної США коаліції "Рамштайн", яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило понад 120 млрд євро на рік", – заявив Салм.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи достатньо буде Україні 120 млрд євро на рік, адже Росія витрачає більше, він сказав, що план не включає власні кошти українського бюджету, допомогу союзників у навчанні українських військовослужбовців та гуманітарну допомогу.

Крім цього, постійний секретар оборонного відомства Естонії заявив, що частина суми може бути профінансована коштом єврооблігацій. На його думку, Європейська комісія може залучити гроші з фінансових ринків і використовувати держави ЄС як гарантів.

Водночас Салм зазначив, що навіть якщо ця сума почне надходити Україні зараз, ефект від неї буде відчутний мінімум за рік.

"Буде потрібно ще близько дев'яти місяців, щоб постачання досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла переконливо виснажити ворога", — резюмував він.

29 лютого, експосол Гербст заявив, що затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.

2 березня Салм заявив, що на Україну чекає важкий період, та висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа надасть далекобійне озброєння.

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