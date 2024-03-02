На Україну чекає важкий період, Європа посилить допомогу, коли ситуація ще погіршиться — союзники

Сальм заявив, що Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку

Кусті Сальм (Фото: Priit Mürk/ERR)

Канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм прогнозує важкий період для України у війні проти Росії, допоки партнери не передадуть необхідну допомогу. Його висловлювання цитує ERR.

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За його словами, поки допомога Заходу не дозволить Україні "набути рівноваги у битві на виживання", труднощі триватимуть.

Він висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа дасть Україні далекобійні озброєння.

Сальм припустив, що на посилення допомоги варто очікувати в найближчі пару місяців.

"Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали через океан будуть ще дивнішими. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", – заявив канцлер.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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