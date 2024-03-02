На Україну чекає важкий період, Європа посилить допомогу, коли ситуація ще погіршиться — союзники
Кусті Сальм (Фото: Priit Mürk/ERR)

Канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм прогнозує важкий період для України у війні проти Росії, допоки партнери не передадуть необхідну допомогу. Його висловлювання цитує ERR.

За його словами, поки допомога Заходу не дозволить Україні "набути рівноваги у битві на виживання", труднощі триватимуть.

Він висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа дасть Україні далекобійні озброєння.

Сальм припустив, що на посилення допомоги варто очікувати в найближчі пару місяців.

"Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали через океан будуть ще дивнішими. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", – заявив канцлер.

  • 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.
  • Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.
  • 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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