На Україну чекає важкий період, Європа посилить допомогу, коли ситуація ще погіршиться — союзники
Канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм прогнозує важкий період для України у війні проти Росії, допоки партнери не передадуть необхідну допомогу. Його висловлювання цитує ERR.
За його словами, поки допомога Заходу не дозволить Україні "набути рівноваги у битві на виживання", труднощі триватимуть.
Він висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа дасть Україні далекобійні озброєння.
Сальм припустив, що на посилення допомоги варто очікувати в найближчі пару місяців.
"Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали через океан будуть ще дивнішими. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", – заявив канцлер.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.
- Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.
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