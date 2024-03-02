Украину ждет тяжелый период, Европа усилит помощь, когда ситуация еще ухудшится — союзники
Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм прогнозирует тяжелый период для Украины в войне против России, пока партнеры не передадут необходимую помощь. Его высказывание цитирует ERR.
По его словам, пока помощь Запада не позволит Украине "обрести равновесие в битве на выживание", трудности будут продолжаться.
Он высказал надежду, что в ближайшие месяцы Европа даст Украине дальнобойные вооружения.
Сальм предположил, что усиления помощи стоит ожидать в ближайшие пару месяцев.
"Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", — заявил канцлер.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.
- Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.
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