Минобороны Эстонии предложило план финансирования Украины на 120 млрд евро в год

Кусти Салм (Фото: ERR)

Эстония предложила план финансирования для Украины на более 100 млрд евро, который содержит заимствования на финансовых рынках и взятие средств из национальных бюджетов стран-союзников. Об этом сообщил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, цитирует издание Euractiv.

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Как пишет издание, за последние несколько месяцев эстонские политики неоднократно заявляли, что Украине для победы в войне необходимо, чтобы ее западные партнеры инвестировали 0,25% своего валового внутреннего продукта в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной Эстонией.

"Если бы более 50 стран возглавляемой США коалиции "Рамштайн", которая поддерживает Украину, потратили этот процент, это составляло бы более 120 млрд евро в год", — заявил Салм.

Отвечая на вопрос журналиста, достаточно ли Украине будет 120 млрд евро в год, ведь Россия тратит больше, он сказал, что план не включает собственные средства украинского бюджета, помощь союзников в обучении украинских военнослужащих и гуманитарную помощь.

Кроме этого, постоянный секретарь оборонного ведомства Эстонии заявил, что часть суммы может быть профинансирована на средства еврооблигаций. По его мнению, Европейская комиссия может привлечь деньги с финансовых рынков и использовать государства ЕС в качестве гарантов.

При этом Салм отметил, что даже если помощь начнет поступать Украине сейчас, эффект от нее будет ощутим минимум через год.

"Потребуется еще около девяти месяцев, чтобы поставки достигли уровня, необходимого для того, чтобы Украина смогла убедительно истощить врага", — резюмировал он.

29 февраля экс-посол Хербст заявил, что задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки благодаря закупке американского вооружения.

2 марта Салм заявил, что Украину ждет тяжелый период, и выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа предоставит дальнобойное вооружение.

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