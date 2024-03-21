Эстония предоставит помощь ВСУ на 20 млн евро: в пакете пушки, взрывчатка, артснаряды

Пакет включает в себя различные виды артиллерийских боеприпасов и другую помощь

Флаги Эстонии и Украины (Фото: Минобороны Эстонии)

Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи на 20 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев, пишет Минобороны страны.

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"В комплект входят безоткатные противотанковые пушки, взрывчатка, разные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и т.д.", — заявил Певкур.

В Минобороны Эстонии отметили, что пакет включает в себя снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Евросоюза по отправке в Украину миллиона снарядов.

Певкур добавил, что этот пакет помощи был составлен для того, "чтобы обеспечить максимальную выгоду для Украины, и убедиться, что готовность обороны Эстонии не уменьшится".

Министр отметил, что ближе к лету Украине нужны, прежде всего, боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

19 января Эстония заявила, что ежегодно будет давать Украине 14 млн евро на развитие.

3 февраля Эстония передала Украине помощь в 80 млн евро, в которую вошли ракеты Javelin.

14 марта премьер Эстонии заявила, что не может гарантировать, что эстонские военные не будут направлены в Украину.

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