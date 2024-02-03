Эстония передала Украине помощь на €80 млн. В пакет вошли в том числе ракеты Javelin

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в субботу, 3 февраля

Запуск Javelin (Фото: ВСУ)

Эстония передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли в частности противотанковые ракеты Javelin. Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление министра обороны страны Ханно Певкура.

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"Последние события в Европе показывают, что поставки столь необходимых ракет и другой военной помощи Украине продолжатся в больших масштабах, и этим мы вместе с нашими союзниками даем четкий сигнал Кремлю, что будем поддерживать Украину до победного конца", – сказал глава Минобороны.

В очередной пакет помощи от Эстонии объемом 80 млн евро, кроме противотанковых ракет Javelin, вошли пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, разная техника, а также водолазное оборудование.

Точный объем, время прибытия этого пакета помощи и другие детали поставки не разглашаются из соображений безопасности.

Президент Владимир Зеленский сообщил о "главной новости" за 2 февраля – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны.

В тот же день Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Сегодня канадский телеканал CBC News со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра обороны Билла Блэра сообщил, что Канада планирует передать Украине ракеты класса "воздух-земля" CRV7 канадской разработки начала 1970-х годов, которые планировали утилизировать.

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