Генштаб Естонії: Ініціатива за РФ, але Путін дуже далекий від досягнення своїх воєнних цілей

Ееро Ребо (Фото - скриншот з відео)

Росія у війні проти України наразі зберігає ініціативу, але без суттєвого прогресу. Режим російського диктатора Володимира Путіна "дуже далекий" від досягнення своїх воєнних цілей. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо, повідомляє ERR.

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Він зазначив, що Україна провела кілька атак на об'єкти на території Росії, що знаходяться далеко від лінії фронту.

"Протягом кількох тижнів атак зазнавала російська енергетична інфраструктура, але цілком очевидно, що це також і військові об'єкти. Це було в Криму, Орлі, Краснодарському краї, Брянській, Рязанській, Ленінградській і Нижньогородській областях", – сказав Ребо.

За його словами, ситуація на фронті на північному напрямку суттєво не змінилася. Збройні сили РФ продовжують демонструвати велику присутність у Курській і Брянській областях та, ймовірно, рано чи пізно спробують звідти наступати, вважає Ребо.

Він наголосив, що Росія продовжує різні атаки з використанням бронетехніки на Луганському чи північно-східному напрямку. На Куп'янському й Лиманському напрямках Росія також активно використовує авіацію й артилерію, але, за словами полковника, попри російську ініціативу, прогрес був "дуже незначним".

За його словами, є ймовірність того, що найближчими тижнями будуть скоєні напади на прикордонні з Бєлгородською та Харківською областями райони з боку РФ – з метою "ще більше прив'язати українців до охорони кордону".

Ребо зазначив, що основні зусилля Росії на Донецькому напрямку спрямовані на захоплення Авдіївки. Активні бойові дії також ідуть на Бахмутському та Донецькому напрямках.

"Протягом деякого часу в Авдіївці були сигнали про те, що всередині населеного пункту було помічено маневрені чи розвідувальні підрозділи. Але вони не змогли організувати облогу українців. По суті, там ідуть запеклі бої, але тактична ситуація особливо не змінилася", – сказав Ребо.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ продовжує наступ на звільнені Україною території. Українці продовжують утримувати створений на березі Дніпра плацдарм, за який ідуть бої, зазначив начальник Генштабу Естонії.

31 січня міністр оборони Естонії Певкур заявив, що бої на фронті в Україні, ймовірно, "трохи вщухнуть" упродовж наступних кількох місяців, а широкі наступальні дії відновляться у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.

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