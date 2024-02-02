Генштаб Эстонии: Инициатива за РФ, но Путин очень далек от достижения своих военных целей

Ээро Ребо (Фото - скриншот из видео)

Россия в войне против Украины сейчас сохраняет инициативу, но без существенного прогресса. Режим российского диктатора Владимира Путина "очень далек" от достижения своих военных целей. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо, передает ERR.

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Он отметил, что Украина провела несколько атак на объекты на территории России, находящиеся далеко от линии фронта.

"На протяжении нескольких недель атакам подвергалась российская энергетическая инфраструктура, но совершенно очевидно, что это также и военные объекты. Это было в Крыму, Орле, Краснодарском крае, Брянской, Рязанской, Ленинградской и Нижегородской областях", – сказал Ребо.

По его словам, ситуация на фронте на северном направлении существенно не изменилась. Вооруженные силы РФ продолжают демонстрировать большое присутствие в Курской и Брянской областях и, вероятно, рано или поздно попытаются оттуда наступать, считает Ребо.

Он подчеркнул, что Россия продолжает различные атаки с использованием бронетехники на Луганском или северо-восточном направлении. На Купянском и Лиманском направлениях Россия также активно использует авиацию и артиллерию, но, по словам полковника, несмотря на российскую инициативу, прогресс был "очень незначительным".

По его словам, есть вероятность того, что в ближайшие недели будут совершены нападения на приграничные с Белгородской и Харьковской областями районы со стороны РФ – с целью "еще больше привязать украинцев к охране границы".

Ребо отметил, что основные усилия России на Донецком направлении сосредоточены на захват Авдеевки. Активные боевые действия также идут на Бахмутском и Донецком направлениях.

"В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневренные или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась", – сказал Ребо.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает наступление на освобожденные Украиной территории. Украинцы продолжают удерживать созданный на берегу Днепра плацдарм, за который идут бои, отметил начальник Генштаба Эстонии.

31 января министр обороны Эстонии Певкур заявил, что бои на фронте в Украине, вероятно, "немного утихнут" в течение следующих нескольких месяцев, а широкие наступательные действия возобновятся в мае-июне 2024 года, когда земля высохнет.

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