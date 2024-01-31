Міноборони Естонії: Бої, ймовірно, трохи вщухнуть до травня-червня. Тоді будуть наступи

Певкур заявив, що наступальні операції поновляться в травні-червні

Ганно Певкур (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Бої на фронті в Україні, ймовірно, "трохи вщухнуть" протягом наступних кількох місяців. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, якого цитує Bloomberg.

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За його словами, широкі наступальні дії відновляться у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.

Він зазначив, що саме тоді стане зрозумілою доля допомоги з боку Євросоюзу та США.

"Якщо на той час у нас не буде рішення, то Україні, напевно, буде вкрай складно утримати свої позиції", – сказав Певкур.

Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.

"Ми бачили це багато разів", – резюмував він.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, ймовірно, буде хід України у бойових діях.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над покриттям дефіциту боєприпасів із Європейським Союзом та США.

Командувач сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що НАТО здійснило переоцінку військових можливостей Росії.

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