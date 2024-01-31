Міноборони Естонії: Бої, ймовірно, трохи вщухнуть до травня-червня. Тоді будуть наступи
Ганно Певкур (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Бої на фронті в Україні, ймовірно, "трохи вщухнуть" протягом наступних кількох місяців. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, якого цитує Bloomberg.

За його словами, широкі наступальні дії відновляться у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.

Він зазначив, що саме тоді стане зрозумілою доля допомоги з боку Євросоюзу та США.

"Якщо на той час у нас не буде рішення, то Україні, напевно, буде вкрай складно утримати свої позиції", – сказав Певкур.

Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.

"Ми бачили це багато разів", – резюмував він.

  • Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, ймовірно, буде хід України у бойових діях.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над покриттям дефіциту боєприпасів із Європейським Союзом та США.
  • Командувач сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що НАТО здійснило переоцінку військових можливостей Росії.

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