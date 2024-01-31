НАТО зробило переоцінку здібностей Росії та перспективи довгої війни — генерал Естонії

Херем заявив, що союзники з НАТО здійснили переоцінку військової загрози з боку Росії

Мартін Херем (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Командувач сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що НАТО здійснив переоцінку військових можливостей Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

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За його словами, нові дані про можливість РФ виробляти боєприпаси та набирати війська викликали переоцінку серед членів Альянсу.

Він зазначив, що також це спровокувало потік попереджень щодо підготовки до довгострокового конфлікту.

Також воєначальник сказав, що Росія, ймовірно, стоїть за глушінням GPS-сигналів у Східній Європі в межах підготовки до потенційного конфлікту з НАТО.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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