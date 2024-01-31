Головком армії Естонії: Росія має сильний РЕБ. Вона може стояти за глушенням GPS у Європі
Командувач сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що Росія, ймовірно, стоїть за глушенням GPS-сигналів у Східній Європі в рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, росіяни можуть стояти за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів, які використовують авіакомпанії, смартфони та системи озброєння.
Він зазначив, що особливий сплеск перешкод був зафіксований у січні 2024 року на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.
"Хтось є причиною цього, і ми думаємо, що це Росія. Це може бути засобом встановлення перешкод у військових іграх на тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО. Я думаю, вони навчаються та тестують", — сказав Херем.
Він зазначив, що Росія показала свої можливості радіоелектронної боротьби в Україні та інших місцях.
"Вони, безперечно, досить сильні в цьому", – заявив воєначальник.
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