Головком армії Естонії: Росія має сильний РЕБ. Вона може стояти за глушенням GPS у Європі

Херем заявив, що Росія у такий спосіб може готуватися до потенційного конфлікту з країнами НАТО

Мартін Херем (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Командувач сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що Росія, ймовірно, стоїть за глушенням GPS-сигналів у Східній Європі в рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

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За його словами, росіяни можуть стояти за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів, які використовують авіакомпанії, смартфони та системи озброєння.

Він зазначив, що особливий сплеск перешкод був зафіксований у січні 2024 року на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось є причиною цього, і ми думаємо, що це Росія. Це може бути засобом встановлення перешкод у військових іграх на тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО. Я думаю, вони навчаються та тестують", — сказав Херем.

Він зазначив, що Росія показала свої можливості радіоелектронної боротьби в Україні та інших місцях.

"Вони, безперечно, досить сильні в цьому", – заявив воєначальник.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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