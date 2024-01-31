Главком армии Эстонии: У России сильный РЭБ. Она может стоять за оглушением GPS в Европе
Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Россия, вероятно, стоит за оглушением GPS-сигналов в Восточной Европе в рамках подготовки к потенциальному конфликту с НАТО. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.
По его словам, россияне могут стоять за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, которые используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружения.
Он отметил, что особый всплеск помех был зафиксирован в январе 2024 года на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.
"Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия. Это может быть средством постановки помех в военных играх на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО. Я думаю, они учатся и тестируют", — сказал Херем.
Он отметил, что Россия показала свои возможности радиоэлектронной борьбы в Украине и других местах.
"Они определенно довольно сильны в этом", — заявил военачальник.
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