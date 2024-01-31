Главком армии Эстонии: У России сильный РЭБ. Она может стоять за оглушением GPS в Европе

Херем заявил, что Россия таким образом может готовиться к потенциальному конфликту со странами НАТО

Мартин Херем (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Россия, вероятно, стоит за оглушением GPS-сигналов в Восточной Европе в рамках подготовки к потенциальному конфликту с НАТО. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

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По его словам, россияне могут стоять за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, которые используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружения.

Он отметил, что особый всплеск помех был зафиксирован в январе 2024 года на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

"Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия. Это может быть средством постановки помех в военных играх на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО. Я думаю, они учатся и тестируют", — сказал Херем.

Он отметил, что Россия показала свои возможности радиоэлектронной борьбы в Украине и других местах.

"Они определенно довольно сильны в этом", — заявил военачальник.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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