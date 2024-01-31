НАТО сделало переоценку способностей России и перспективы долгой войны — генерал Эстонии

Херем заявил, что союзники по НАТО осуществили переоценку военной угрозы со стороны России

Мартин Херем (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что НАТО осуществил переоценку военных возможностей России. Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg.

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По его словам, свежие данные о способности РФ производить боеприпасы и набирать войска вызвали переоценку среди членом Альянса.

Он отметил, что также это спровоцировало поток предупреждений о подготовке к долгосрочному конфликту.

Также военачальник сказал, что Россия, вероятно, стоит за глушением GPS-сигналов в Восточной Европе в рамках подготовки к потенциальному конфликту с НАТО.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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