Минобороны Эстонии: Бои, вероятно, немного утихнут до мая-июня. Тогда будут наступления
Ханно Певкур (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Бои на фронте в Украине, вероятно, "немного утихнут" в течение следующих нескольких месяцев. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, широкие наступательные действия возобновятся в мае-июне 2024 года, когда земля высохнет.

Он отметил, что именно тогда станет ясной судьба помощи со стороны Евросоюза и США. 

"Если к тому времени у нас не будет решения, то Украине наверняка будет крайне сложно удержать свои позиции", — сказал Певкур.

Глава ведомства заявил, что Россию не волнуют потери в личном составе. 

"Мы видели это много раз", — резюмировал он.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что текущая российская наступательная операция полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, будет ход Украины в боевых действиях.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над покрытием дефицита боеприпасов с Европейским Союзом и США.
  • Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что НАТО осуществило переоценку военных возможностей России.

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