Кулеба о боеприпасах: Европа показывает способность решать самостоятельно. Работаем с США

Кулеба заявил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что помощь будет продолжена

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над покрытием дефицита боеприпасов с Европейским Союзом и США. Об этом он сообщил BBC Newsnight, цитирует его пресс-служба МИД.

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По его словам, не существует ситуаций, которые не имеют решения.

"Если не получим достаточное количество боеприпасов с одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить. Но какой бы ни была для партнеров цена поддержки Украины, цена мира в случае, если Украина не победит, будет значительно выше". — сказал Кулеба.

Он отметил, что ЕС демонстрирует свою способность принимать серьезные решения самостоятельно.

"И это хорошо. Мы также продолжаем работать с двумя партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", — подчеркнул дипломат.

В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а опытные образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулируетнаращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

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