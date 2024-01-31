Кулеба про боєприпаси: Європа показує здатність вирішувати самостійно. Працюємо зі США
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над покриттям дефіциту боєприпасів із Європейським Союзом та США. Про це він повідомив ВВС Newsnight, цитує його пресслужба МЗС.
За його словами, немає ситуацій, які не мають рішення.
"Якщо не отримаємо достатньо боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати. Але якою б не була для партнерів ціна підтримки України, ціна миру у разі, якщо Україна не переможе, буде значно вищою". – сказав Кулеба.
Він зазначив, що ЄС демонструє свою здатність ухвалювати серйозні рішення самостійно.
"І це добре. Ми також продовжуємо працювати з двома партіями в США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", – наголосив дипломат.
- У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.
- 14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.
- 28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.
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