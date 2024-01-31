Кулеба про боєприпаси: Європа показує здатність вирішувати самостійно. Працюємо зі США

Кулеба заявив, що Україна продовжує працювати з обома партіями в США, щоб переконатися, що допомога буде продовжена

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над покриттям дефіциту боєприпасів із Європейським Союзом та США. Про це він повідомив ВВС Newsnight, цитує його пресслужба МЗС.

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За його словами, немає ситуацій, які не мають рішення.

"Якщо не отримаємо достатньо боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати. Але якою б не була для партнерів ціна підтримки України, ціна миру у разі, якщо Україна не переможе, буде значно вищою". – сказав Кулеба.

Він зазначив, що ЄС демонструє свою здатність ухвалювати серйозні рішення самостійно.

"І це добре. Ми також продовжуємо працювати з двома партіями в США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", – наголосив дипломат.

У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.

14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

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