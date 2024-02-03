Канада розглядає передання Україні ракет "повітря-земля". Їх планували списати – CBC News

Фото: ЕРА/ROMAN PILIPEY

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр закликав уряд передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7 канадської розробки початку 1970-х років, які планували утилізувати. Про це повідомляє телеканал CBC News.

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"Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї, зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", – сказав він.

Прессекретар міністра оборони Білла Блера заявив журналістам CBC News, що уряд дійсно розглядає можливість пожертвування ракет.

"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємось з Україною, щоб переконатися, що будь-яка пожертва відповідатиме її військовим потребам, і перевіряємо ефективність обладнання <...> Ми дотримуємося цього самого процесу щодо ракет CRV7 CAF, придбаних десятиліття тому. Зокрема, ми проводимо випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і безпечним для транспортування в Україну перед будь-якою потенційною пожертвою", – зазначив він.

ДОВІДКА CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет, хоча деякі з них вже без боєголовок. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років.



CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет, хоча деякі з них вже без боєголовок. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років.

Президент Володимир Зеленський повідомив про "головну новину" за 2 лютого – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони.

Того самого дня Литва доставила в Україну чергову партію озброєння у рамках військової допомоги, до неї увійшли снаряди для протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

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