Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів для морських операцій

Також Канада долучається до навчань ЗСУ на F-16, оголосив міністр оборони Блер на Рамштайні-18

Фото: сайт виробника човнів, zodiacmilpro.com

Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів від компанії Zodiac Hurricane Technologies вартістю приблизно 20 млн доларів (ймовірно, канадських – отже, близько $14,8 млн). Про це після 18-го засідання у форматі "Рамштайн" повідомило Міністерство оборони Канади.

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На Рамштайні-18 міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, зокрема в пошуково-рятувальних роботах, транспортуванні військ і вантажів, спостереженні та розвідці.

За його словами, кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв'язку. Також Канада візьме на себе навчання українських операторів, забезпечить причепами та запчастинами.

Постачання цих човнів, а також навчання мають бути завершені до кінця весни 2024 року.

Міністр також повідомив, що з наступного місяця Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання українських військових на винищувачах F-16 у Данії та Франції. Навчання розпочнуться в лютому 2024 року і триватимуть до 2025 року.

Після Рамштайну-18 міністр оборони Німеччини Пісторіус оголосив, що Берлін вперше передасть Україні військові гелікоптери, це будуть багатоцільові Sea King Mk41.

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