Канада передаст Украине 10 многоцелевых лодок для морских операций

Также Канада присоединяется к учениям ВСУ на F-16, объявил министр обороны Блэр на Рамштайне-18

Фото: сайт производителя лодок, zodiacmilpro.com

Канада передаст Украине 10 многоцелевых лодок от компании Zodiac Hurricane Technologies стоимостью примерно 20 млн долларов (вероятно, канадских – то есть около $14,8 млн). Об этом после 18-го заседания в формате "Рамштайн" сообщило Министерство обороны Канады.

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На Рамштайне-18 министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, в том числе в поисково-спасательных работах, транспортировке войск и грузов, наблюдении и разведке.

По его словам, каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения, навигации и связи. Также Канада возьмет на себя обучение украинских операторов, снабдит прицепами и запчастями.

Поставки этих лодок, а также обучение должны быть завершены до конца весны 2024 года.

Министр также сообщил, что со следующего месяца Канада предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для обучения украинских военных на истребителях F-16 в Дании и Франции. Учения начнутся в феврале 2024 года и продлятся до 2025-го.

После Рамштайна-18 министр обороны Германии Писториус объявил, что Берлин впервые передаст Украине военные вертолеты, это будут многоцелевые Sea King Mk41.

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