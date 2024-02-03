Канада рассматривает передачу Украине ракет "воздух-земля". Их хотели списать – CBC News

Фото: ЕРА/ROMAN PILIPEY

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал правительство передать Украине ракеты класса "воздух-земля" CRV7 канадской разработки начала 1970-х годов, которые планировали утилизировать. Об этом сообщает телеканал CBC News.

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"Вместо того, чтобы заставить канадцев платить миллионы долларов за вывод из эксплуатации этого оружия, оружие следует отдать Украине, которая может использовать его для защиты суверенитета", – сказал он.

Пресс-секретарь министра обороны Билла Блэра заявил журналистам CBC News, что правительство действительно рассматривает возможность пожертвования ракет.

"Прежде чем отправить оборудование в Украину, мы тесно координируемся с Украиной, чтобы убедиться, что любое пожертвование будет отвечать ее военным потребностям, и проверяем эффективность оборудования <...> Мы придерживаемся этого же процесса по ракетам CRV7 CAF, приобретенным десятилетия назад. В частности, мы проводим испытания, чтобы убедиться, что это оборудование эффективно и безопасно для транспортировки в Украину перед любым потенциальным пожертвованием", – отметил он.

СПРАВКА CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) – канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет, хотя некоторые из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов.



CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) – канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет, хотя некоторые из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов.

Президент Владимир Зеленский сообщил о "главной новости" за 2 февраля – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны.

В тот же день Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

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