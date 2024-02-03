Естонія передала Україні допомогу на €80 млн. До пакета увійшли зокрема ракети Javelin

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у суботу, 3 лютого

Запуск Javelin (Фото: ЗСУ)

Естонія передала Україні чергову партію військової допомоги, в яку увійшли зокрема протитанкові ракети Javelin. Про це повідомляє ERR з посиланням на заяву міністра оборони країни Ханно Певкура.

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"Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом із нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", – сказав глава Міноборони.

До чергового пакета допомоги від Естонії обсягом 80 млн євро, крім протитанкових ракет Javelin, увійшли кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, також водолазне обладнання.

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

Президент Володимир Зеленський повідомив про "головну новину" за 2 лютого – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони.

Того самого дня Литва доставила в Україну чергову партію озброєння у межах військової допомоги, до неї увійшли снаряди для протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

Сьогодні канадський телеканал CBC News з посиланням на заяву прессекретаря міністра оборони Білла Блера повідомив, що Канада планує передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7 канадської розробки початку 1970-х років, які планували утилізувати.

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