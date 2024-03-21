Эстония предлагает единый размер помощи, чтобы "не беспокоиться, кто следующий" – Euronews

Эстонская премьер-министр Каллас подчеркнула, что некоторые европейские страны могут стать мишенью для России, если Украина проиграет войну

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны, входящие в Рамштайнскую коалицию, и 15 других государств мира выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине. Об этом она заявила во время общения с журналистами в преддверии саммита в Брюсселе, цитирует ее слова Euronews.

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По ее мнению, выделение 0,25% от ВВП каждой страны "сделает значительный вклад в победу Украины над Россией". Но она также призвала европейские страны усилить собственные оборонные системы, проводя параллели с межвоенным периодом.

"Если мы не хотим, чтобы эта война пошла дальше, мы действительно должны помочь украинцам защитить себя. Очевидно, что на карту поставлена не только (европейская. – Ред.) архитектура безопасности, но и глобальная", – отметила она.

Каллас подчеркнула, что некоторые европейские страны могут стать мишенью для России, если Украина проиграет войну.

Премьер-министр Эстонии акцентировала, что если страны помогут сейчас Украине, им "не придется беспокоиться о том, кто будет следующим".

"Но если Украина падет, то будет пауза в несколько лет, и мы увидим это в более широком масштабе, особенно когда мы не будем инвестировать в оборону", – добавила она.