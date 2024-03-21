Эстония предлагает единый размер помощи, чтобы "не беспокоиться, кто следующий" – Euronews
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны, входящие в Рамштайнскую коалицию, и 15 других государств мира выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине. Об этом она заявила во время общения с журналистами в преддверии саммита в Брюсселе, цитирует ее слова Euronews.
По ее мнению, выделение 0,25% от ВВП каждой страны "сделает значительный вклад в победу Украины над Россией". Но она также призвала европейские страны усилить собственные оборонные системы, проводя параллели с межвоенным периодом.
"Если мы не хотим, чтобы эта война пошла дальше, мы действительно должны помочь украинцам защитить себя. Очевидно, что на карту поставлена не только (европейская. – Ред.) архитектура безопасности, но и глобальная", – отметила она.
Каллас подчеркнула, что некоторые европейские страны могут стать мишенью для России, если Украина проиграет войну.
Премьер-министр Эстонии акцентировала, что если страны помогут сейчас Украине, им "не придется беспокоиться о том, кто будет следующим".
"Но если Украина падет, то будет пауза в несколько лет, и мы увидим это в более широком масштабе, особенно когда мы не будем инвестировать в оборону", – добавила она.
- 14 февраля стало известно, что Германия впервые с начала 1990-х годов выполнила цель НАТО по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Расходы резко выросли после вторжения России в Украину в 2022 году.
- В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.
- 13 марта представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, увеличится в течение следующих месяцев, до саммита в Вашингтоне.