Белый дом ожидает, что больше стран НАТО поднимут оборонные взносы до саммита в Вашингтоне

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что угрозы в сфере безопасности остаются на фоне продолжения агрессии российского диктатора Путина

Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, увеличится в течение следующих месяцев, до саммита в Вашингтоне. Об этом сказала журналистам спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Мы очень надеемся, что увидим больше (стран. – Ред.) до саммита", – отметила она.

Также Жан Пьер акцентировала, что угрозы в сфере безопасности остаются на фоне продолжения агрессии российского диктатора Владимира Путина против Украины.

14 февраля стало известно, что Германия впервые с начала 1990-х годов выполнила цель НАТО по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Расходы резко возросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.

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