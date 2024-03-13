Білий дім очікує, що більше країн НАТО піднімуть свої оборонні внески до саміту у Вашингтоні

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що загрози у сфері безпеки залишаються на тлі продовження агресії російського диктатора Путіна

Карін Жан-П’єр (Фото: EPA)

Американська адміністрація сподівається, що кількість країн НАТО, які збільшать свої внески на потреби оборони до 2% від власного ВВП, збільшиться впродовж наступних місяців, до саміту в Вашингтоні. Про це сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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"Ми дуже сподіваємося, що побачимо більше (країн. – Ред.) до саміту", – зауважила вона.

Також Жан П'єр акцентувала, що загрози у сфері безпеки залишаються на тлі продовження агресії російського диктатора Володимира Путіна проти України.

14 лютого стало відомо, що Німеччина вперше з початку 1990-х років виконала мету НАТО з витрачання 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Витрати різко зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%.

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