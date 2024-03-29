"Критический момент после Второй мировой". Туск призвал быть "мысленно готовыми" к войне

Польский премьер не видит причин, почему европейские страны не должны увеличивать расходы на оборону

Дональд Туск (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "мысленно привыкнуть к угрозе новой войны" и подготовиться к ней, а также отметил, что сейчас самый критический момент в истории со времен Второй мировой войны. Его слова цитирует PAP.

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Глава правительства Польши оценил угрозу возникновения новой войны в мире, по его мнению, следующие два года будут решающими.

"Мы живем в самый критический момент после Второй мировой войны. Следующие два года решат все", – сказал он.

В частности, Туск подчеркнул, что не видит причин, почему европейские страны не должны увеличивать расходы на оборону и не тратить на армию по крайней мере 2% ВВП.

"Мы тратим 4% на оборону, но я знаю, что ситуация с безопасностью у нас тяжелее, чем в Испании или Италии. Но 2% ВВП – это просто необходимо. Я не понимаю, как это можно ставить под сомнение", – добавил он.

14 февраля стало известно, что Германия впервые с начала 1990-х годов выполнила цель НАТО по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Расходы резко возросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.

13 марта представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, увеличится в течение следующих месяцев, до саммита в Вашингтоне.

21 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны, входящие в Рамштайнскую коалицию, и 15 других государств мира выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине.

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