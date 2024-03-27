НАТО должна создать больше стратегических трудностей для России – МИД Швеции

По мнению главы шведского МИД, НАТО недостаточно делает для Украины, ведь украинским военным нужно "всего больше"

Тобиас Бильстрем (Фото: EPA)

Запад должен стремиться создать больше "стратегических трудностей" в попытке контролировать поведение России, в то же время НАТО недостаточно делает, чтобы остановить российскую агрессию против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, цитирует издание Euractiv.

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Бильстрем отметил, что Запад должен понимать, что Россия – "сосед, который ведет себя безответственно, угрожает миру безответственными ядерными угрозами и идеей воссоздания своей бывшей империи за счет независимых суверенных государств".

"Мы должны положить этому конец. Мы должны создать больше стратегических трудностей для России", – подчеркнул он.

Также глава МИД Швеции уточнил, что должен сделать Запад, чтобы остановить Россию.

"Чтобы (остановить Россию, – ред.), мы прежде всего должны остановить агрессию против Украины. Не все страны осознают необходимость принятия срочных мер. Эти страны должны понять, что конфликт уже здесь и что нам нужно с ним разобраться",

По его мнению, НАТО недостаточно делает для Украины, ведь украинским военным нужно "всего больше". По его словам, предоставление большего количества военной техники для Украины "не является вопросом промышленного потенциала".

"Это сводится к политическому лидерству и политической воле", – добавил он, отметив, что США и Европа имеют гораздо больше совместных производственных мощностей, чем Россия.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн., туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

27 марта в Пентагоне заявили , что "защищают каждый дюйм НАТО", комментируя залет российской ракеты в Польшу во время недавнего удара оккупантов по Украине.

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