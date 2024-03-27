НАТО має створити більше стратегічних труднощів для Росії – МЗС Швеції

На думку очільника шведського МЗС, НАТО недостатньо робить для України, адже українським військовим потрібно "всього більше"

Тобіас Більстрем (Фото: EPA)

Захід повинен прагнути створити більше "стратегічних труднощів" у спробі контролювати поведінку Росії, водночас НАТО недостатньо робить, щоб зупинити російську агресію проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, цитує видання Euractiv.

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Більстрем зазначив, що Захід має розуміти, що Росія – "сусід, який поводиться безвідповідально, загрожує світу безвідповідальними ядерними загрозами та ідеєю відтворення своєї колишньої імперії коштом незалежних суверенних держав".

"Ми повинні покласти цьому кінець. Ми повинні створити більше стратегічних труднощів для Росії", – наголосив він.

Також глава МЗС Швеції уточнив, що має зробити Захід, аби зупинити Росію.

"Щоб (зупинити Росію. – Ред.), ми насамперед маємо зупинити агресію проти України. Не всі країни усвідомлюють необхідність вживання термінових заходів. Ці країни мають зрозуміти, що конфлікт вже тут і що нам потрібно з ним розібратися".

На його думку, НАТО недостатньо робить для України, адже українським військовим потрібно "всього більше". За його словами, надання більшої кількості військової техніки для України "не є питанням промислового потенціалу".

"Це зводиться до політичного лідерства та політичної волі", – додав він, зазначивши, що США та Європа мають набагато більше спільних виробничих потужностей, ніж Росія.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи в Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

27 березня в Пентагоні заявили, що "захищатимуть кожен дюйм НАТО", коментуючи заліт російської ракети до Польщі під час нещодавнього удару окупантів по Україні.

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