США про ракету росіян у Польщі: Пріоритет — допомога Україні, але захищатимемо кожен дюйм НАТО

Сінгх заявила, що пріоритетом для Вашингтона є військова допомога Україні

Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

У Пентагоні заявили, що "захищатимуть кожен дюйм НАТО", коментуючи заліт російської ракети до Польщі під час нещодавнього удару окупантів по Україні. Про це на брифінгу повідомила представниця відомства Сабріна Сінгх.

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За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово заявляла, що захищатиме НАТО.

"Якщо союзник по НАТО зазнає нападу, ми, звичайно, не хочемо цього бачити, але ми захищатимемо кожен дюйм НАТО. Нашим пріоритетом зараз є забезпечення України всім необхідним на полі бою", – сказала Сінгх.

Вона наголосила, що сподівається на продовження допомоги Україні з боку Конгресу.

"Тому ми сподіваємося, що нам також вдасться ухвалити додатковий пакет щодо України, який нам потрібен, щоб продовжувати озброювати Україну тим, що їй потрібне на полі бою", – заявила чиновниця.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

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