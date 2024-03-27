США о ракете россиян в Польше: Приоритет — помощь Украине, но будем защищать НАТО

Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что будут "защищать каждый дюйм НАТО", комментируя залет российской ракеты в Польшу во время недавнего удара оккупантов по Украине. Об этом на брифинге сообщила представитель ведомства Сабрина Сингх.

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По ее словам, администрация президента США Джо Байдена неоднократно заявляла, что будет защищать НАТО.

"Если союзник по НАТО подвергнется нападению, мы, конечно, не хотим этого видеть, но мы будем защищать каждый дюйм НАТО. Нашим приоритетом сейчас является обеспечение Украины всем необходимым на поле боя", — сказала Сингх.

Она отметила, что надеется на продолжение помощи Украине со стороны Конгресса.

"Поэтому мы надеемся, что нам также удастся принять дополнительный пакет по Украине, который нам нужен, чтобы продолжать вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя", — заявила чиновница.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

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